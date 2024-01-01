Зарина Ситдикова Злоумышленники взломали telegram-канал главы Перми Кибератака произошла сразу после поджогов двух банкоматов в городе Поделиться Твитнуть

Злоумышленники взломали telegram-канал главы Перми Эдуарда Соснина сразу после серии поджогов банкоматов в городе вечером 23 декабря. О кибератаке мэр сообщил после того, как удалось вернуть доступ к аккаунту.

Сообщение от недоброжелателей в telegram-канале Эдуарда Соснина появилось в 23:34. В нём было всего два предложения, одно из которых свидетельствовало о взломе, поскольку в нём якобы градоначальник оповестил пермяков о том, что с ним произошло в туалете.

Публикация была доступна в течение двух-трёх минут, после чего исчезла с канала. А спустя 20 минут Эдуард Соснин разместил пост о том, что его аккаунт в Telegram был взломан.

«Ориентируйтесь на мою официальную страницу ВКонтакте, где будет публиковаться актуальная информация. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность», — написал глава Перми.

Под этим сообщением сразу начали появляться шуточные комментарии, некоторые из которых носили явно оскорбительный характер. В связи с этим возможность комментирования записей в своём telegram-канале Эдуард Соснин временно ограничил.

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