Житель Пермского края за 5 месяцев успел совершить 13 преступлений Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Суд рассмотрел уголовное дело 36-летнего жителя пос. Куеда Пермского края, который за полгода совершил 13 преступлений различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД региона.

Первое нарушение произошло в августе, когда он получил автомобиль ВАЗ-21140 от владельца, который временно передал его для ремонта. Однако куединец вместо ремонта попытался продать машину, но не смог осуществить задуманное и отдал машину другому жителю за долги.

Среди совершённых преступлений были и кражи. В сентябре мужчина обокрал зерновой склад, унеся имущество стоимостью 36 тыс. руб., а затем в гараже соседа похитил циркулярную пилу и болгарку. Преступления на этом не завершились на этом.

В октябре мужчина срубил три берёзы и ель в охраняемом лесу села Большая Уса, нанеся ущерб в 47 тыс. руб.

В ноябре куединец решился более серьёзное преступление — он нанёс побои одному из жителей, угрожал ему убийством, приставляя к шее нож, похитил имущество потерпевшего. По горячим следам полицейские обнаружили нападавшего, который позже успел также украсть деньги в найденном им кошельке, уточняет perm.aif.ru.

Суд признал мужчину виновным по всем эпизодам и назначил наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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