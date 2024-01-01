Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на пожаре под Пермью Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи Следственного комитета России выясняют детали смерти мужчины в результате пожара, произошедшего в Култаевском сельском поселении Пермского муниципального округа. В ведомстве сообщили о начале процессуальной проверки.

По предварительной информации, 23 декабря 2024 года утром в хозяйственном помещении одного из домовладений произошло возгорание, вызванное неосторожным обращением с огнём. При ликвидации пожара было найдено тело погибшего.

В настоящее время следователь осуществляет осмотр места происшествия и назначает необходимые судебные экспертизы для выяснения причин инцидента и смерти человека. На основании полученных данных будет принято процессуальное решение.

Согласно информации краевого управления МЧС, за сутки 22 декабря в Пермском крае было ликвидировано 11 пожаров, из которых два произошли в Перми, а по одному в Краснокамском, Добрянском, Чайковском, Верещагинском, Красновишерском, Березниковском городских округах и Кунгурском, Кудымкарском, Пермском муниципальных округах. В этих происшествиях жертв и пострадавших нет.

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