В Пермском крае во время охоты убили человека Следователи возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Александровском округе неосторожный выстрел охотника привёл к гибели человека. Сейчас в причинах и обстоятельствах ЧП разбираются следователи. В отношении виновника трагедии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установили следователи, 21 декабря мужчина 1957 г.р. находился в лесном массиве вблизи д. Заречная Александровского муниципального округа. Подозреваемый охотился и не убедился в отсутствии людей в зоне поражения огнём. Он выстрелил из охотничьего карабина «Тигр» и попал в голову своему знакомому 1956 г.р. В результате полученного ранения потерпевший мужчина умер на месте.

Подозреваемый полностью подтвердил свою причастность к совершённому преступлению. Скоро ему предъявят обвинение.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские и баллистические, идёт допрос свидетелей.

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