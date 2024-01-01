На карьерный рост в 2025 году рассчитывают 28% пермяков Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В 2025 году 28% жителей Перми надеются на продвижение по службе, об этом говорится в итогах опроса сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

В опросе участвовали трудоустроенные жители города. Большинство респондентов, ожидающих повышения, составляют мужчины. Интересно, что более молодые респонденты чаще стремятся к карьерному росту: 38% опрошенных до 35 лет рассчитывают на новую должность, в то время как только 20% граждан старше 45 лет надеются на повышение. Также те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц, чаще упоминают о перспективах карьерного роста по сравнению с теми, чей доход ниже.

Наибольшее количество ожидающих повышения — среди программистов (55%), менеджеров по работе с клиентами (39%) и дизайнеров (33%). Каждый четвертый специалист в области PR сообщил о недавнем повышении, тогда как среди инженеров — только каждый восьмой, среди главных бухгалтеров — каждый девятый, а среди HR-менеджеров — каждый десятый.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Наименее оптимистичны по поводу карьерного роста учителя (10%), кладовщики (13%) и секретари (18%).

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