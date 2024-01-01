Число зарегистрированных по программе «гаражной амнистии» объектов выросло в Перми в 1,5 раза Увеличение числа желающих узаконить свои права связано с упрощением условий программы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в Перми количество объектов, зарегистрированных по программе «гаражной амнистии», выросло в 1,5 раза. По данным городского департамента земельных отношений, за текущий год более 3,9 тыс. жителей Перми получили в упрощённом порядке право собственности на гаражи и земельные участки под ними.

В итоговом отчете за 2024 год указано, что зарегистрировано 3916 участков для гаражей, что на 50% больше, чем в 2023 году. Это почти в 3,5 раза превышает уровень 2022 года. Увеличение числа желающих узаконить свои права связано с упрощением условий программы.

На 3791 участок были изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земли, что на 500 заявок больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было 3178 участков. Заявителям необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Затем участок под гаражом может быть передан в собственность.

Начальник департамента земельных отношений Лариса Пьянкова отметила, что с начала действия закона с 1 сентября 2021 года право собственности на гаражи и землю в Перми оформили 7722 человека.

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