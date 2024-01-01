Беспроцентная рассрочка и честный трейд-ин: застройщик сделал интересное предложение для пермяков Поделиться Твитнуть

Покупка квартиры — одно из самых серьезных решений в жизни человека, и поэтому важно, чтобы этот процесс был максимально безопасным и комфортным, а застройщик, с которым вы планируете сотрудничество, обладал достаточным опытом, строил качественные объекты и предоставлял все необходимые гарантии.

Надёжный застройщик — это тот, кто заслужил доверие тысяч счастливых семей. История деятельности девелопера PAN City Group1 началась еще в далеком 1992 году в самом начале становления пермского рынка недвижимости. Успешные годы работы и огромный опыт реализованных проектов — прочный фундамент для будущей работы и развития, а более 15 тысяч счастливых новосёлов — еще одно подтверждение надёжности компании.

За плечами компании десятки успешно реализованных проектов, среди которых яркие запоминающиеся жилые комплексы, формирующие облик города: ЖК «Альпийская горка», ЖК «Аврора», ЖК «Атмосфера», ЖК «Маяк», ЖК «SMART City».

«Покупали квартиру на старте продаж, выбирали надежного застройщика. PAN City Group явно выделялся среди остальных своим опытом и инновационными подходами к проектам. Дома у них какие-то современные, как будто они знают наперед, что будет цениться в будущем: высокие потолки в холлах, высокотехнологичные решения в домах, парящий двор, скрытый от посторонних глаз. Сделка была сложная: военная ипотека, целевой жилищный заем и наша удаленность от Перми на 1500 км. Но все прошло отлично. На мой взгляд, у застройщика оптимальное соотношение цена-качество. Проекты домов индивидуальные, а не стандартные «коробки», — делится отзывом жительница ЖК «SMART City».

Одним из ключевых событий уходящего года в деятельности PAN стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Талисман». Начинается самый приятный этап — новый дом наполняется счастливыми хлопотами новосёлов, улыбками и детским смехом!

Особенная история связывает девелопера с деревней Кондратово. В 2017 году PAN City Group построил здесь первый современный жилой комплекс с торжественным названием «Салют» в честь 370-летия городской деревни. Получив положительный отклик от покупателей, в 2021 году компания завершила строительство второго дома жилого комплекса «Салют», который был сдан почти на полгода раньше срока.

«Я в восторге! Реальность превзошла ожидания: холл яркий, просторный, все как в новостройках бизнес-класса. Коридоры на планировке казались меньше, по факту оказались очень функциональными и вместительными! А приложение PAN, умный дом, — это вообще отдельный разговор: ты управляешь всем через смартфон. Отделка эконом в светлых тонах смотрится очень достойно. Мы приняли квартиру сегодня, нареканий НЕТ. И еще очень большое количество плюсов», — делилась своими эмоциями одна из новоселов ЖК «Салют».

Успешный опыт реализации проектов в Кондратово, а также положительный отклик клиентов стали основой для запуска проекта — жилого дома «Притяжение»2 в центре новой активно развивающейся инфраструктуры района Кондратово (ул. Водопроводная, 6а). Все необходимое рядом: детский сад прямо напротив дома, неподалеку строятся новая школа на 1100 мест, высокотехнологичная поликлиника, современный торговый центр. Новоселов порадует новая транспортная развязка с тротуарами, пешеходными переходами и остановочными комплексами в шаговой доступности от дома.

При заключении сделки наши покупатели делятся, чем их привлек наш проект. Наиболее популярными ответами являются: уникальная организация общественных пространств (тематический двор-парк, детское игровое пространство в лобби дома с выходом на всесезонную прогулочную игровую зону), продуманные планировочные решения, большая вместительная парковка у дома, а также срок строительства!

Понимая ценности своих покупателей, в новом проекте PAN уделил особое внимание тщательной проработке общественных пространств и привлек в команду лучших архитекторов и дизайнеров, настоящих профессионалов своего дела. Жилой комплекс спроектирован с учетом потребностей семей — просторные квартиры, безопасные детские площадки и зеленые зоны для отдыха способствуют созданию комфортной и гармоничной обстановки, а насыщенная инфраструктура общественных пространств помогает созданию дружеских отношений в доме.

Жилой комплекс «Притяжение» сдаётся уже следующей зимой — в 1 кв. 2026 года. Не упустите шанс воспользоваться выгодными условиями семейной ипотеки, пока ставка находится на уровне 6% — уже сейчас обсуждается возможное повышение ставки до 8% в 2025 году. Тенденция такова, что покупку жилья не стоит откладывать. Кроме ожидаемого увеличения ключевой ставки и достижения лимитов по выдаче ипотеки, ЦБ в 2025 году также вводит ряд мер, которые исключат из перечня привлекательных условий реализации ряд пунктов, например, запрет на субсидированную ставку.

В условиях нестабильности на рынке недвижимости девелопер PAN City Group идет покупателю навстречу и предлагает выгодные условия на покупку квартиры в доме «Притяжение»:

1. Беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом всего от 20 000 рублей3. Пока банки пугают высокими процентами по ипотеке, рассрочка от застройщика остается достойной альтернативой. Еще год-два назад было трудно представить возможность покупки жилья без переплат и без существенных накоплений — сейчас это реально!

2. Зачет вторичным жильем: для клиентов у PAN City Group есть дополнительная услуга по реализации имеющегося на вторичном рынке объекта недвижимости на льготных условиях с обеспечением полной юридической чистоты сделки.

3. Специальные ипотечные программы, в том числе траншевая ипотека4, когда на время строительства в банке вы берете лишь половину ипотечной суммы, что сокращает размер ежемесячного платежа на период строительства в два раза. Оставшуюся сумму банк выдает по завершению строительства.

«Наши специалисты — настоящие профессионалы своего дела с большим опытом работы и грамотным знанием рынка недвижимости», — рассказывает руководитель отдела продаж жилой недвижимости Екатерина Волжанина, — «Для людей, ценящих каждую минуту своего личного времени, мы осуществляем полное сопровождение сделки — от консультации по выбору наиболее оптимального варианта планировочного решения, видовых характеристик до получения одобрения в банке по ипотеке, рекомендации наиболее выгодного оплаты при рассрочке платежа, а также грамотное использование средств субсидии. Ваш персональный менеджер будет с Вами до момента передачи Вам квартиры в пользование и оформления соответствующих документов о праве собственности».

Покупка недвижимости во все времена остается одним из самых надежных вложений. Мы рады, что у нас есть все компетенции для создания проектов, которые так ценят наши клиенты на протяжении вот уже 32 лет.

Задать интересующие вас вопросы, узнать подробные условия и получить бесплатную консультацию можно в офисах продаж можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

3 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве.

4 Полная стоимость кредита рассчитывается от 22,91 % до 24,47 %*. Предложение доступно по ставке от 21 % годовых в рамках программ ПАО Сбербанк «Приобретение строящегося жилья» и «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект», при первоначальном взносе от 10,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении Домклик Плюс*. Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется частями: до ввода объекта в эксплуатацию в срок и размеры, установленные в Договоре долевого участия. При отказе заемщика от Домклик Плюс на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 млн руб. Дополнительные расходы: пакет Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, Полная стоимость кредита рассчитывается от 22,91 % до 24,47 %*. Предложение доступно по ставке от 21 % годовых в рамках программ ПАО Сбербанк «Приобретение строящегося жилья» и «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект», при первоначальном взносе от 10,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении Домклик Плюс*. Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется частями: до ввода объекта в эксплуатацию в срок и размеры, установленные в Договоре долевого участия. При отказе заемщика от Домклик Плюс на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 млн руб. Дополнительные расходы: пакет Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru , услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период до 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru . Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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