Беспроцентная рассрочка и честный трейд-ин: застройщик сделал интересное предложение для пермяков
Покупка квартиры — одно из самых серьезных решений в жизни человека, и поэтому важно, чтобы этот процесс был максимально безопасным и комфортным, а застройщик, с которым вы планируете сотрудничество, обладал достаточным опытом, строил качественные объекты и предоставлял все необходимые гарантии.
Надёжный застройщик — это тот, кто заслужил доверие тысяч счастливых семей. История деятельности девелопера PAN City Group1 началась еще в далеком 1992 году в самом начале становления пермского рынка недвижимости. Успешные годы работы и огромный опыт реализованных проектов — прочный фундамент для будущей работы и развития, а более 15 тысяч счастливых новосёлов — еще одно подтверждение надёжности компании.
За плечами компании десятки успешно реализованных проектов, среди которых яркие запоминающиеся жилые комплексы, формирующие облик города: ЖК «Альпийская горка», ЖК «Аврора», ЖК «Атмосфера», ЖК «Маяк», ЖК «SMART City».
«Покупали квартиру на старте продаж, выбирали надежного застройщика. PAN City Group явно выделялся среди остальных своим опытом и инновационными подходами к проектам. Дома у них какие-то современные, как будто они знают наперед, что будет цениться в будущем: высокие потолки в холлах, высокотехнологичные решения в домах, парящий двор, скрытый от посторонних глаз. Сделка была сложная: военная ипотека, целевой жилищный заем и наша удаленность от Перми на 1500 км. Но все прошло отлично. На мой взгляд, у застройщика оптимальное соотношение цена-качество. Проекты домов индивидуальные, а не стандартные «коробки», — делится отзывом жительница ЖК «SMART City».
Одним из ключевых событий уходящего года в деятельности PAN стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Талисман». Начинается самый приятный этап — новый дом наполняется счастливыми хлопотами новосёлов, улыбками и детским смехом!
Особенная история связывает девелопера с деревней Кондратово. В 2017 году PAN City Group построил здесь первый современный жилой комплекс с торжественным названием «Салют» в честь 370-летия городской деревни. Получив положительный отклик от покупателей, в 2021 году компания завершила строительство второго дома жилого комплекса «Салют», который был сдан почти на полгода раньше срока.
«Я в восторге! Реальность превзошла ожидания: холл яркий, просторный, все как в новостройках бизнес-класса. Коридоры на планировке казались меньше, по факту оказались очень функциональными и вместительными! А приложение PAN, умный дом, — это вообще отдельный разговор: ты управляешь всем через смартфон. Отделка эконом в светлых тонах смотрится очень достойно. Мы приняли квартиру сегодня, нареканий НЕТ. И еще очень большое количество плюсов», — делилась своими эмоциями одна из новоселов ЖК «Салют».
Успешный опыт реализации проектов в Кондратово, а также положительный отклик клиентов стали основой для запуска проекта — жилого дома «Притяжение»2 в центре новой активно развивающейся инфраструктуры района Кондратово (ул. Водопроводная, 6а). Все необходимое рядом: детский сад прямо напротив дома, неподалеку строятся новая школа на 1100 мест, высокотехнологичная поликлиника, современный торговый центр. Новоселов порадует новая транспортная развязка с тротуарами, пешеходными переходами и остановочными комплексами в шаговой доступности от дома.
При заключении сделки наши покупатели делятся, чем их привлек наш проект. Наиболее популярными ответами являются: уникальная организация общественных пространств (тематический двор-парк, детское игровое пространство в лобби дома с выходом на всесезонную прогулочную игровую зону), продуманные планировочные решения, большая вместительная парковка у дома, а также срок строительства!
Понимая ценности своих покупателей, в новом проекте PAN уделил особое внимание тщательной проработке общественных пространств и привлек в команду лучших архитекторов и дизайнеров, настоящих профессионалов своего дела. Жилой комплекс спроектирован с учетом потребностей семей — просторные квартиры, безопасные детские площадки и зеленые зоны для отдыха способствуют созданию комфортной и гармоничной обстановки, а насыщенная инфраструктура общественных пространств помогает созданию дружеских отношений в доме.
Жилой комплекс «Притяжение» сдаётся уже следующей зимой — в 1 кв. 2026 года. Не упустите шанс воспользоваться выгодными условиями семейной ипотеки, пока ставка находится на уровне 6% — уже сейчас обсуждается возможное повышение ставки до 8% в 2025 году. Тенденция такова, что покупку жилья не стоит откладывать. Кроме ожидаемого увеличения ключевой ставки и достижения лимитов по выдаче ипотеки, ЦБ в 2025 году также вводит ряд мер, которые исключат из перечня привлекательных условий реализации ряд пунктов, например, запрет на субсидированную ставку.
В условиях нестабильности на рынке недвижимости девелопер PAN City Group идет покупателю навстречу и предлагает выгодные условия на покупку квартиры в доме «Притяжение»:
1. Беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом всего от 20 000 рублей3. Пока банки пугают высокими процентами по ипотеке, рассрочка от застройщика остается достойной альтернативой. Еще год-два назад было трудно представить возможность покупки жилья без переплат и без существенных накоплений — сейчас это реально!
2. Зачет вторичным жильем: для клиентов у PAN City Group есть дополнительная услуга по реализации имеющегося на вторичном рынке объекта недвижимости на льготных условиях с обеспечением полной юридической чистоты сделки.
3. Специальные ипотечные программы, в том числе траншевая ипотека4, когда на время строительства в банке вы берете лишь половину ипотечной суммы, что сокращает размер ежемесячного платежа на период строительства в два раза. Оставшуюся сумму банк выдает по завершению строительства.
«Наши специалисты — настоящие профессионалы своего дела с большим опытом работы и грамотным знанием рынка недвижимости», — рассказывает руководитель отдела продаж жилой недвижимости Екатерина Волжанина, — «Для людей, ценящих каждую минуту своего личного времени, мы осуществляем полное сопровождение сделки — от консультации по выбору наиболее оптимального варианта планировочного решения, видовых характеристик до получения одобрения в банке по ипотеке, рекомендации наиболее выгодного оплаты при рассрочке платежа, а также грамотное использование средств субсидии. Ваш персональный менеджер будет с Вами до момента передачи Вам квартиры в пользование и оформления соответствующих документов о праве собственности».
Покупка недвижимости во все времена остается одним из самых надежных вложений. Мы рады, что у нас есть все компетенции для создания проектов, которые так ценят наши клиенты на протяжении вот уже 32 лет.
Задать интересующие вас вопросы, узнать подробные условия и получить бесплатную консультацию можно в офисах продаж можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.
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