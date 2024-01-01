Зарина Ситдикова В Перми капитально отремонтируют фундамент и несущие конструкции в доме на Компросе, 31а Об аварийном состоянии здания стало известно при обновлении фасада Поделиться Твитнуть

Фото: кошка ТЕОРЕМА

2gis.ru

В Перми готовятся к проведению работ по восстановлению фундамента и несущих конструкций в доме на Комсомольском проспекте, 31а. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае завершил приём заявок для участия в электронном аукционе по выбору подрядчика, которому предстоит в срок до 30 мая 2025 года укрепить все несущие элементы здания и обеспечить безопасность дальнейшей эксплуатации объекта.

Начальная цена контракта составляет 5,4 млн руб. Согласно документации, итоги конкурса будут подведены 27 декабря.

Проблемы с состоянием построенного в 1957 году дома на Комсомольском проспекте, 31а были обнаружены при проведении работ по ремонту фасада в 2019 году, которые проводились к 300-летию Перми. Под слоем штукатурки вскрылась сквозная трещина высотой в несколько этажей и шириной до нескольких см. Для решения проблемы было проведено инструментальное обследование здания. Когда выяснилось, что угрозы обрушения дома нет, трещины были залиты бетоном, после чего ремонт фасада продолжился. Работы завершились в 2022 году.

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