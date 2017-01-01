Выбран подрядчик на обследование дома на Комсомольском проспекте, 31а в Перми

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Дом по Комсомольскому проспекту 31а

ОАО «Нью-Граунд» выполнит обследование состояние жилого дома в Перми по адресу Комсомольский проспект, 31а.

Фонд капитального ремонта заключил договор на проведение детально-инструментального обследования многоквартирного дома по адресу Комсомольский проспект, 31а. По условиям договора, подрядная организация должна предоставить заключение о состоянии многоквартирного дома и отчет об инженерно-геологическом изыскании в течение 60 дней с момента заключения договора.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Пермском крае:

— Законодательство предусматривает процедуру заключения договора с подрядчиком без проведения аукциона. Основная задача сейчас в кратчайшие сроки получить полную и объективную информацию о состоянии дома. О предварительных результатах обследования мы сможем говорить уже к концу октября. Сейчас принято решение приостановить работы по фасадной части со стороны Комсомольского проспекта. Ремонт крыши и ремонт фасада во дворе будут продолжены. По итогам обследования мы сможем разработать типовые решения для устранения выявленных дефектов.

Напомним, необходимость проведения детально-инструментального обследования дома возникла после обнаружения сквозной трещины в фасаде здания во время проведения работ по капитальному ремонту. После чего на трещину были установлены маячки для фиксации динамики. Маячки динамику не показывают. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Ранее в администрации Ленинского района состоялось совещание, на котором были уточнены сроки проведения инструментального обследования дома.