Зарина Ситдикова В Прикамье при столкновении трёх машин пострадала женщина Авария произошла на дороге Полазна—Чусовой Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На региональной дороге в Прикамье 21 декабря произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором была травмирована женщина. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным издания, ДТП случилось на автодороге Полазна—Чусовой. Согласно предварительным данным, со стороны Полазны двигался автомобиль марки Mazda. В районе кафе «Ермак» он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим впереди автомобилем Daewoo. От удара Mazda была отброшена на встречную полосу, где в этот момент двигался грузовик.

От удара с большегрузом пострадала пассажирка автомобиля Mazda. Ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что Пермский край вошёл в топ-3 регионов, где на сегодня отмечается самая большая доля (43%) аккуратных водителей.

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