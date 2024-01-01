Пермский край вошёл в топ регионов РФ по доле безаварийных водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в топ-3 регионов, где сегодня отмечается самая большая доля (43%) аккуратных водителей, страхующих свою гражданскую ответственность при управлении транспортными средствами в «Росгосстрахе». Опережают Прикамье только Санкт-Петербург и Ленинградская область, где доли безаварийных водителей по 46%. В пятёрку также входят Московская область (42%) и Москва (38%).

В указанных регионах наибольшее количество водителей обладает 13 классом и коэффициентом «бонус-малус» (КБМ), равным 0,46. Это свидетельствует о том, что они приобрели полис ОСАГО с наибольшей скидкой за длительный период безаварийной езды.

В целом же, по данным компании «Росгосстрах», доля автомобилистов, имеющих максимальную скидку, достигает 30%, тогда как в начале года этот показатель составлял примерно 25%. Кроме того, доля водителей с КБМ, равным 3,92, что указывает на их частое участие в ДТП, в «Росгосстрахе» составляет лишь 0,02%. Наибольшее количество таких «рецидивистов» проживает в Москве, Подмосковье, Татарстане, Самарской области и Башкортостане.

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