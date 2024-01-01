Алёна Бронникова «Парма» обыграла на выезде «Самару» У пермяков это третья победа подряд Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» во втором выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в декабре обыграл «Самару». К большому перерыву пермяки лидировали 41:51. Встреча завершилась со счётом 81:73.

Лидерами у «Пармы» оказались Самсон Руженцев, набравший 26 очков и сделавший 4 передачи, Ройс Хэмм — 23 очка, 12 подборов, 3 перехвата, КПИ 35. А также Тимофей Якушин, на счету которого 12 очков, 5 подборов, 8 передач и 2 перехвата.

В двух предыдущих играх «Парма» обыграла на домашнем паркете «Локомотив-Кубань» — 93:88. А затем на выезде в Казахстане взяла уверенную победу, обыграв «Астану» со счётом 83:62.

Следующий матч пермского баскетбольного клуба состоится уже в новом году, 11 января. Пермская команда сыграет дома с ЦСКА (Москва) (0+).

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