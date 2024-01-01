Александра Пермякова
«Парма» уверенно победила «Астану»
С разницей в 21 очко «Астана» проиграла «Парме»
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Баскетболисты «Пармы» обыграли в Казахстане «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Сегодня, 17декабря 2024 года, в Казахстане встретились баскетболисты пермской «Пармы» и «Астаны». Встреча завершилась со счётом 83:62 (19:11, 22:16, 23:15, 19:20) в пользу пермяков.
«Просто замечательно! Надёжно, красиво и уверенно берём и увозим победу из Казахстана», — отметили после игры в клубе.
«Просто замечательно! Надёжно, красиво и уверенно берём и увозим победу из Казахстана», — отметили после игры в клубе.
В составе пермского клуба наиболее результативным игроком стал Ройс Хэмм, который набрал 22 очка + 6 подборов + 2 блок-шота.
«Парма» с девятью победами в 20 играх сейчас занимает седьмое место в таблице.
Следующий матч состоится 21 декабря против «Самары» (6+)
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