Александра Пермякова «Парма» уверенно победила «Астану» С разницей в 21 очко «Астана» проиграла «Парме» Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Баскетболисты «Пармы» обыграли в Казахстане «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 17декабря 2024 года, в Казахстане встретились баскетболисты пермской «Пармы» и «Астаны». Встреча завершилась со счётом 83:62 (19:11, 22:16, 23:15, 19:20) в пользу пермяков.



«Просто замечательно! Надёжно, красиво и уверенно берём и увозим победу из Казахстана», — отметили после игры в клубе.





В составе пермского клуба наиболее результативным игроком стал Ройс Хэмм, который набрал 22 очка + 6 подборов + 2 блок-шота.





«Парма» с девятью победами в 20 играх сейчас занимает седьмое место в таблице.





Следующий матч состоится 21 декабря против «Самары» (6+)

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