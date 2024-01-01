Алёна Бронникова Пермский «Молот» прервал победную серию и уступил на выезде «Магнитке» Счёт встречи – 3:2 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В субботу, 29 ноября, в рамках чемпионата ВХЛ пермский ХК «Молот» на выезде встретился с командой из Магнитогорска «Магнитка». Продолжить победную серию из четырёх матчей не удалось, и пермяки уступили 3:2.

Первый период закончился со счётом 0:0. Во втором «Молот» трижды ошибся в обороне и уступил по забитым шайбам, итог 20-минутки составил 3:0. От разгромного счёта в третьем периоде пермяков спас Павел Синявский, реализовав два гола.

«Мы создали после второго периода 22 хороших момента — ноль голов. Хорошо, что играли до конца. Не хватило времени, но это вопрос концентрации, вопрос завершения. У нас рабочая команда, не так много мастеров. За счёт работы, правильного выполнения заданий, когда команда выполняет всё, тогда всё складывается в нашу пользу. Чуть-чуть отходим от своей линии, сегодня два гола сами подарили, ошибки индивидуальные, поэтому здесь предстоит работа», — прокомментировал главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

Следующую игру пермский клуб проведёт в Орске 23 декабря против «Южного Урала».

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