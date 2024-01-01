Пермский «Молот» обыграл «Горняк» в серии буллитов Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу в Верхней Пышме (Свердловская область) над местной командой «Горняк-УГМК» 19 декабря. Основное время игры завершилось ничьей 3:3, но пермяки оказались точнее в серии буллитов.

За три периода шайбы у «Молота» забросили Эмиль Галиаскаров, Павел Синявский и Игорю Зенчикову. Победный буллит реализовал Виктор Пластинин.

Евгений Попихин, главный тренер «Молота», после матча заявил: «Очень хороший хоккей был. Обе команды хорошо играли и в обороне, и в атаке. Я думаю, что накал был такой, где-то сравнимый с плей-офф. Я думаю, что зрителям матч понравился. Обе команды были в равных условиях, играли в отличный хоккей — это была борьба, это были эмоции, это были голы. По буллитам мы выиграли, очень рады, что два очка заработали. Соперников поздравляю с хорошей игрой».

Далее «Молоту» предстоит матч с «Магниткой» в Магнитогорске 21 декабря.

Пока «Молот» находится на седьмом месте в турнирной таблице.

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