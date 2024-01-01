Алёна Бронникова Жители Перми готовы потратить на подготовку к новогоднему корпоративу около 20 000 рублей Больше всего денег на это тратит молодёжь в возрасте 18-34 лет Поделиться Твитнуть

Исследование сервиса «Авито» показало, что пермяки готовы потратить на подготовку образа к новогоднему корпоративу в среднем около 20 тыс. руб. Больше всего на эти цели обычно тратит молодёжь в возрасте 18-24 лет — около 20 тыс. и в возрасте 25-34 лет — около 15 тыс. руб.

Опрос показал, что почти половина жителей Перми (40%) на подготовку не планируют тратить больше 10 тыс. руб., 12% собираются потратить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 11% — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. О практике тематических дресс-кодов сообщили 11% респондентов, а 7% — о деловых костюмах или вечерних нарядах. Многие надевают на праздник то, что уже есть в гардеробе — 29% респондентов, 23% докупают элементы образа, ещё 23% всегда покупают новый наряд полностью

Аналитики также узнали, какие подарки чаще всего ожидают пермяки от своих работодателей. Самый популярный — деньги или премия (79%). Многие также ждут карты с денежным номиналом для покупок на онлайн-площадках (25%), сладкие подарки для детей (8%), гаджеты и технику (5%) и абонементы в спа или на массаж (5%).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что пермяки собираются потратить на новогодний ужин в среднем 9,2 тыс. руб. Праздничный стол к празднику накроют 54% опрошенных.

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