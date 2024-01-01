Пермяки собираются потратить на новогодний ужин 9,2 тысячи рублей Праздничный стол на Новый год накроют 54% опрошенных Поделиться Твитнуть

Согласно опросу SuperJob, более половины (54%) пермяков планируют накрывать праздничный стол на Новый год. При этом 30% организуют застолье на 2-4 человека, 13% — на компанию в 5-10 человек, ещё 7% планируют собраться большой компанией (более 11 человек). В одиночестве отметят праздник 3% опрошенных. Не планирует накрывать праздничный стол четверть (26%) горожан.

О планах провести новогоднее застолье чаще делились женщины, мужчин оказалось больше среди не собирающихся праздновать.

Большие компании чаще в планах у горожан моложе 35 лет, чем старше были опрошенные, тем больше среди них сторонников посиделок в ограниченном кругу или встреч нового года в одиночестве.

Средняя стоимость продуктов и напитков, которые пермяки планируют приобрести для праздничного ужина, составила 9200 руб. По России в целом средняя сумма составляет 12 тыс. руб.

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