Алёна Бронникова Часть проданного общежития «Мотовилихинских заводов» Перми купит "дочка" предприятия Имущество было реализовано на торгах в 2023 году Поделиться Твитнуть

Часть проданного на аукционе в 2023 году общежития «Мотовилихинских заводов» в Перми по ул. Николая Быстрых, 5 выкупит дочернее предприятие холдинга для нужд работников. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Издание обратило внимание, что Арбитражный суд Пермского края вернул заявление оспаривавшему результаты торгов головному предприятию холдинга «Мотовилихинские заводы» АО «СКБ». Рассмотрение было отложено из-за выявленных недостатков, но в установленный срок они не были исправлены. Источник рассказал, что АО достигло договорённости с новым владельцем о выкупе части здания.

Напомним, в прошлом году помещения общежития завода по ул. Николая Быстрых, 5, построенного в 1983 году, были проданы на открытых торгах за 51,3 млн руб. Новым владельцем стала ИП Анна Шубина из Ульяновска, которая также является учредителем ООО «Северный дворик» в Нижнем Новгороде, занимающегося эксплуатацией жилфонда за вознаграждение. Она приобрела 4-9 жилые этажи и нежилые помещения на первом этаже, а также земельный участок.

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