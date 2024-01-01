Алёна Бронникова В Перми завершили расселение трёх аварийных домов в разных районах города Жители получили компенсацию или другое жильё Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершилось расселение ещё трёх деревянных жилых домов, признанных аварийными. По данным администрации города, они находятся в трёх разных районах.

В Свердловском районе расселён двухэтажный дом 1958 года постройки по ул. Пихтовой, 28. В нём располагалось 11 жилых помещений общей площадью 412 кв. м, в которых проживали 30 человек. В Дзержинском районе завершилось расселение двухэтажного дома по ул. Докучаева, 10 (1962 года постройки), где было восемь жилых помещений общей площадью 333,9 кв. м и проживали 27 человек. В Ленинском районе из одноэтажного дома на ул. Блочной, 1 (1958 г.п.) выехали все пять человек. В здании располагалось два жилых помещения площадью 69,1 кв. м.

«Все жители аварийных домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё. Расселение аварийного жилья и его последующий демонтаж ведутся в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" и региональных программ по расселению», — рассказали в мэрии.

Ранее в декабре были расселены два дома в Дзержинском и Свердловских районах по ул. Маяковского, 1 и Козьмы Минина, 11а. Деревянное здание на ул. Маяковского было построено ещё в 1911 году.

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