В двух районах Перми расселили два аварийных дома Одному из них 114 лет Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Как отчитались чиновники мэрии Перми, в Дзержинском и Свердловских районах города завершилось расселение аварийных домов по ул. Маяковского,1 и Козьмы Минина, 11а.

В городском управлении жилищных отношений пояснили: в аварийном многоквартирном доме на Маяковского располагалось 8 жилых помещений с общей площадью 198,7 кв. м. В них жили 13 человек. Это деревянное здание 1911 года постройки.

В аварийном доме на улице Козьмы Минина было 25 жилых помещений. Их общая площадь — 889 кв. м. В этом доме жили 68 человек.

Жители обоих домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё.

По данным пресс-службы мэрии, пермяки могут получить консультацию по поводу расселения и узнать подробности о порядке получения возмещения по адресу: ул. Максима Горького, 18. Консультации предоставляются по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Подать заявление на получение возмещения или предоставление жилья можно на личном приёме в управлении с понедельника — четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу — с 09:00 до 17:00. Перерыв — с 12:00 до 13:00.

Расселение аварийного жилья и его демонтаж ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ по расселению.

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