Алёна Бронникова В Пермском крае расследуют обстоятельства гибели нефтяника на месторождении Несчастный случай произошёл 19 декабря Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 19 декабря с двумя работниками ООО «Лукойл-Пермь» произошёл несчастный случай, в ходе которого один из них погиб. Как уточняет краевая инспекция труда, происшествие случилось на кустовой площадке №1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз».

Обращение в ведомство поступило вечером. На площадке были обнаружены без сознания два сотрудника организации, которые работали операторами по добыче нефти и газа. Прибывшие на место медики констатировали смерть одного из них. Второй оставался без сознания, его госпитализировали в больницу.

По факту происшествия будет проведена проверка. Для расследования формируется комиссия. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры.

Ранее инспекция сообщала, что во время строительства жилого дома по ул. Дзержинского, 2 в Перми рабочий из Таджикистана упал со второго этажа и чуть не разбился. По факту инцидента проводится проверка.

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