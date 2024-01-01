Во время строительства жилого дома в Перми едва не погиб рабочий из Таджикистана По факту инцидента проводится проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование несчастного случая при строительстве многоквартирного дома №2 на ул. Дзержинского. Во время уборки мусора подсобный рабочий из Таджикистана упал со второго этажа здания. Об этом сообщает «Рифей».

Уточняется, что при падении он получил серьёзные травмы. Инцидент произошёл ещё 17 декабря.

В ближайшее время инспекция труда по данному факту проведет проверку, а также опросит очевидцев и работников компании.

Как рассказал заместитель руководителя инспекции (по охране труда) Павел Бахтагареев, при установлении нарушений требований трудового законодательства, будут приняты меры административного характера.

«Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — пояснил он.

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