Минобр назвал 100 лучших школ в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Министерство образования и науки Пермского края составило рейтинг лучших школ по итогам предыдущего учебного года. В него вошли 60 средних учебных заведений, 20 школ, специализирующихся на углубленном изучении предметов, 15 начальных и основных школ, а также пять коррекционных учреждений.

При оценке организаций образования акцентировалось внимание на проведении профориентационной работы, а также на особенностях профильного обучения и воспитательной деятельности. Также учитывалось участие школ в различных федеральных и региональных проектах, сообщили в ведомстве.

По данным КП-Пермь, в числе тройки лучших средних школ оказались школа «ЭнергоПолис» из Перми, Бершетская школа и Бабкинская школа. Первое место среди школ с углубленным изучением предметов заняла школа №146 из Перми, следом за ней идут лицей №1 из Кунгура и гимназия им. Кирьянова из Чайковского. В списке первых 15 начальных и основных школ лидируют школа №7 из Чусового, школа №1 из Губахи и школа №74 также из Чусового.

Среди коррекционных учреждений первенствовали школа для детей с ОВЗ из Лысьвы, Киселевская школа-интернат из Суксунского округа, специальная школа-интернат Чернушинского округа, Белоевская школа-интернат Кудымкарского округа и адаптивная школа-интернат из Краснокамска.

На поощрение педагогов школ из топ-100, а также учителей, которые подготовили высокобалльников по ЕГЭ, победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, из бюджета региона выделят 100 млн руб.

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