В Пермском цирке состоялось благотворительное представление для детей участников СВО Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В пятницу, 20 декабря, в Пермском цирке состоялся новогодний благотворительный спектакль-цирковое представление «Песчаная сказка» — совместная инициатива Администрации губернатора Пермского края, реготделения партии и Пермского государственного цирка.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Перед началом представления к зрителям с приветственными словами обратились министр культуры Пермского края Алла Платонова, представитель по общественным вопросам департамента внутренней политики администрации губернатора Лариса Бородулина, помощник депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина Оксана Никонорова.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках новогоднего представления был представлен аттракцион «Песчаная сказка» (продолжительностью 2 часа 45 минут с антрактом), который смогли посмотреть порядка 2 000 детей из семей военнослужащих Пермского края, участвующих в СВО.

«То, как мы все объединяемся в эти дни, даёт уверенность, что ни одна семья участника спецоперации не останется без поддержки, ни один ребёнок — без праздника, — говорит первый заместитель секретаря реготделения партии, первый заместитель председателя Заксобрания региона Вячеслав Григорьев. — Все дети военнослужащих получат приглашение на новогоднюю ёлку — каждый в своём населенном пункте. Акция в цирке — это ещё одно из многих добрых дел, которые реализует партия в Пермском крае».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Всем детям, которые пришли на цирковое представление, от регионального отделения партии «Единая Россия» были вручены сладкие наборы «Кондитерской фабрики «Пермская».

Сбором, оформлением подарков и вручением их на празднике занимались волонтёры «Молодой Гвардии Единой России».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Напомним, обеспечение победы на фронте и в тылу — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин на XXI съезде «Единой России». Поддержка бойцов специальной военной операции, забота об их семьях — одно из важнейших направлений деятельности партии, закрепленное в народной программе «Единой России».

«Наша задача — подарить ребятам ощущение праздника и улыбки, как можно больше радостных моментов. По крайней мере, мы, как взрослые, обязаны приложить для этого максимум усилий. Такие мероприятия проходят в Перми регулярно, и я надеюсь, что этот Новый год пройдет для ребят так же радостно и тепло», — отметил депутат Государственной Думы РФ, федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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