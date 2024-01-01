В Пермском цирке состоялось благотворительное представление для детей участников СВО

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подарки на новый год

  Пресс-служба партии «Единая Россия»

В пятницу, 20 декабря, в Пермском цирке состоялся новогодний благотворительный спектакль-цирковое представление «Песчаная сказка» — совместная инициатива Администрации губернатора Пермского края, реготделения партии и Пермского государственного цирка.

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  Пресс-служба партии «Единая Россия»

Перед началом представления к зрителям с приветственными словами обратились министр культуры Пермского края Алла Платонова, представитель по общественным вопросам департамента внутренней политики администрации губернатора Лариса Бородулина, помощник депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина Оксана Никонорова.

цирк

  Пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках новогоднего представления был представлен аттракцион «Песчаная сказка» (продолжительностью 2 часа 45 минут с антрактом), который смогли посмотреть порядка 2 000 детей из семей военнослужащих Пермского края, участвующих в СВО.

«То, как мы все объединяемся в эти дни, даёт уверенность, что ни одна семья участника спецоперации не останется без поддержки, ни один ребёнок — без праздника, — говорит первый заместитель секретаря реготделения партии, первый заместитель председателя Заксобрания региона Вячеслав Григорьев. — Все дети военнослужащих получат приглашение на новогоднюю ёлку — каждый в своём населенном пункте. Акция в цирке — это ещё одно из многих добрых дел, которые реализует партия в Пермском крае».

подарки на Новый год детям участников СВО

  Пресс-служба партии «Единая Россия»

Всем детям, которые пришли на цирковое представление, от регионального отделения партии «Единая Россия» были вручены сладкие наборы «Кондитерской фабрики «Пермская».

Сбором, оформлением подарков и вручением их на празднике занимались волонтёры «Молодой Гвардии Единой России».

волонтёры Единой России

  Пресс-служба партии «Единая Россия»

Напомним, обеспечение победы на фронте и в тылу — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин на XXI съезде «Единой России». Поддержка бойцов специальной военной операции, забота об их семьях — одно из важнейших направлений деятельности партии, закрепленное в народной программе «Единой России».

«Наша задача — подарить ребятам ощущение праздника и улыбки, как можно больше радостных моментов. По крайней мере, мы, как взрослые, обязаны приложить для этого максимум усилий. Такие мероприятия проходят в Перми регулярно, и я надеюсь, что этот Новый год пройдет для ребят так же радостно и тепло», — отметил депутат Государственной Думы РФ, федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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