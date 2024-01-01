Открылся первый в Перми магазин премиального бренда IDOL Он заработал в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ТРЦ "Планета"

В пятницу, 20 декабря, в торгово-развлекательном центре «Планета» состоялся запуск первого в Перми магазина премиального российского бренда IDOL.

По информации представителя ТРЦ, в этом магазине представлена коллекция одежды, обуви и аксессуаров как для женщин, так и для мужчин. В ассортименте преобладают костюмы, платья, трикотажные изделия, джинсы и верхняя одежда.

«Все коллекции бренда вдохновлены динамичным образом жизни и духом больших городов. При создании изделий используются шерсть мериноса, кашемир, смесовые материалы, деним и натуральная кожа ручной работы», — сказано в сообщении.

Магазин расположен на 1 этаже, его площадь составляет 371 кв. м.

ТРЦ «Планета» расположен в Индустриальном районе Перми, на пересечении ул. Мира и ш. Космонавтов. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м, сдаваемая в аренду — 83 105 кв. м.

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