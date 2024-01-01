В Перми запустят экскурсии по ёлкам города Продолжительность составит около двух часов Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

Перевозчик автобусного маршрута №300т запустит в краевом центре новогодние вечерние экскурсии «Ёлки Перми» (0+). Они состоятся 3, 4 и 5 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Экскурсия пройдёт по центральным улицам города и завершится на эспланаде у главной новогодней ёлки. Продолжительность составит около двух часов. Во время поездки по городу планируются остановки в самых запоминающихся новогодних локациях. Кроме того, во время экскурсии гости получат возможность познакомиться с Коми-Пермяцкой кухней и продегустировать её блюда. Также предусмотрены музыкальные игры, конкурсы, викторины, танцы и хороводы.

Расписание экскурсий можно найти в группе маршрута в соцсети «ВКонтакте» и на сайте 300т.рф. Там же организована продажа билетов. экскурсия будет начинаться в 18:00 у памятника «Пермяк — солёные уши».

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