Алёна Бронникова Роспотребнадзор Прикамья в питании школьников выявил нарушения на 1,3 млн рублей Проверки прошли в 350 школах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило результаты исследования организации питания детей в школах в первой половине 2024/25 учебного года. Проверки охватили более 350 учебных заведений. Как сообщает «Рифей», общая сумма выданных предписаний составила более 1,3 млн руб.

«Все мероприятия проводятся с обязательным лабораторным контролем. Проведено более 1 000 исследований готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, соответствие массы порций, температуру горячих блюд. Хозяйствующим субъектам, в которых выявлены нарушения, выданы предписания», — рассказали в ведомстве.

По результатам проверок поставщиков были выявлены нарушения в несоблюдении норм по маркировке продукции, сроков прохождения сотрудниками медосмотров и гигиенического обучения и аттестации. В их отношении, а также операторов питания и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Общая сумма вынесенных постановлений превысила 1,3 млн руб.

В ведомстве отметили, что основные нарушения носят режимный характер. Так, были обнаружены несоблюдение санитарного состояния помещений, хранение личных вещей на рабочих местах в пищеблоке, нарушения маркировки продуктов и технологии приготовления блюд, занижение объёма порций и пр. В рамках проверок специалисты проводят отбор проб сырья на микробиологические, санитарно—химические показатели и фальсификацию.

В октябре Роспотребнадзор сообщил, что во время мониторинга организации бесплатного горячего питания 1-4 классов в школах региона нарушения были выявлены в 10 учреждениях. Проверки коснулись 23 школ.

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