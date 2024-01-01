Елена Синица В 10 школах Прикамья зафиксированы нарушения питания Также проводились проверки поставщиков продуктов в школы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор провёл мониторинг организации бесплатного горячего питания 1-4 классов в школах региона. Проверки коснулись 23 школ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в одной школе зафиксировали занижение энергетической ценности обеда. В 9-ти школах выявлены иные нарушения режимного характера: хранение личных вещей в производственных помещениях пищеблока, совместное хранение верхней и спецодежды, использование разделочных досок с трещинами и прочие.





Также известно, что в регионе в рамках мониторинга проверили девять поставщиков, ещё с 25 провели профилактические беседы.





На сегодняшний день поставку продуктов в общеобразовательные организации осуществляют 134 поставщика.









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