Алёна Бронникова Территорию у Камы в Кировском районе Перми рассматривают под КРТ Участком заинтересовалась строительная группа «Развитие» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кировском районе Перми прорабатывается вопрос реновации земельного участка у Камы по ул. Танцорова с помощью механизма КРТ. Участком заинтересовалась строительная группа «Развитие».

Комиссия по ПЗЗ 19 декабря одобрила заявление девелопера об установлении границ территориальной зоны торговли и рынков (Ц-5/1), а также об установлении на карте градостроительного зонирования Перми границ комплексного развития территории в отношении четырёх земельных участков, в том числе по ул. Танцорова, 90. Общая площадь участков составляет 1,45 га.

Участки расположены в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов. Рядом строится жилой комплекс по ул. Танцорова, з/у 96 от ООО «Специализированный застройщик «ПЗСП — Танцорова». Весной компания получила одобрение на возведение первой очереди объекта.

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