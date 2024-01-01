О готовящейся индексации зарплат заявили в 54% организаций Перми На повышение заработка рассчитывают 53% пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большинство (53%) жителей Перми ожидают увеличения заработной платы в 2025 году, показал опрос, проведённый сервисом SuperJob.

Чем моложе респонденты, тем чаще они надеются на пересмотр доходов: 61% из числа опрошенных до 35 лет верят в рост зарплат, в то время как среди людей старше 45 лет эта цифра составляет 42%. Наиболее оптимистично настроены граждане с доходом выше 100 тыс. руб. — 62% из них рассчитывают на повышение.

Среди профессиональных групп больше всего ожиданий на повышение окладов фиксируется у водителей грузовых автомобилей (65%) и HR-менеджеров (64%). И это несмотря на то, что в транспортно-логистической сфере средние зарплатные предложения за год уже увеличились на 12%, а в HR — на 11,7%.

На рост заработков надеются 62% экономистов и менеджеров по работе с клиентами. По 61% программистов, медсестёр и маркетологов также прогнозируют рост зарплат.

Наименьшие надежды на повышение доходов у офис-менеджеров (25%), пиарщиков (33%) и аналитиков (36%).

Кроме того, около половины компаний (54%) планируют произвести индексацию заработной платы в ближайшее время. 56% организаций уже повысили оклады менее полугода назад, а 30% — от полугода до года назад.

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