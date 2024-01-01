Алёна Бронникова Пермяки смогут ориентироваться в торговых центрах с помощью онлайн-навигатора В «Яндекс Картах» появится новая функция Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

В «Яндекс Картах» появилась новая функция. Для пользователей добавили возможность строить маршруты внутри популярных торговых центров Перми. Карты сориентируют, как быстрее добраться до нужного магазина.

«Чтобы построить маршрут в торговом центре, пользователю нужно выбрать свой этаж и уточнить местоположение, затем указать конечную точку. Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города. Как и с обычной навигацией, карты могут предложить несколько вариантов пути», — сообщает пресс-служба сервиса.

Пока такой функцией можно воспользоваться в торговых центрах «Гостиный двор», «Радуга», «Семь пятниц», «Колизей Atrium», «Семья», «Алмаз», «Планета», «iMall Эспланада» и «Столица». Возможность строить маршруты планируется добавить на карты и для других зданий.

Помимо Перми, новую функцию запустили во всех городах-миллионниках. В ближайшее время список городов планируется пополнить.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в «Яндекс Картах» появились сведения о ёлках, базарах и катках в Перми. Главную ёлку на эспланаде отметили в виде 3D-модели, на которой в вечернее время включается подсветка.

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