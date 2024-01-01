Алёна Бронникова В «Яндекс Картах» появились сведения о ёлках, базарах и катках в Перми Главная ёлка на эспланаде отмечена в виде 3D-модели Поделиться Твитнуть

фото: Пермь 300

В «Яндекс Карты» внесли информацию о зимних развлечениях на территории Перми. Пользователи могут найти ёлки, ёлочные базары, катки, резиденции Деда Мороза и другие городские активности и популярные в праздники места.

Как сообщает пресс-служба сервиса, в этом году на карте краевой столицы появилось более 19 ёлок. Главная ёлка на эспланаде отмечена в виде 3D-модели с детально проработанными декоративными элементами и подсветкой в ночном режиме.

В целом в России на карты внесли информацию о более 1,7 тыс. ёлок, количество которых вырастет до конца декабря. Также появились свыше 3,9 тыс. отметок ёлочных базаров, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

В Перми открыто более 40 точек продажи новогодних деревьев. В рейтинге городов-миллионников по количеству ёлочных базаров на 10 тыс. жителей столица Прикамья оказалась на 13-м месте. Лидерами оказались Волгоград (1,74), Новосибирск (1,70) и Самара (1,65).

Кроме того, в этом году количество катков в стране выросло в два раза, на карты были внесены данные о 16,7 тыс. мест, где можно покататься на коньках. В Перми можно найти более 210 катков. В топе мегаполисов по количеству катков на 10 тыс. жителей город оказался на девятом месте (2,08), лидирующие позиции заняли Москва (3,51), Самара (2,48) и Красноярск (2,44).

Ранее «Новый компаньон» писал, что жители Прикамья могут купить живую новогоднюю ель за 173 руб. Цена будет начинаться от 28,89 руб. и зависеть от высоты дерева. Приобрести символ Нового года можно в пермских лесничествах.

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