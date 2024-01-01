Александра Пермякова Жители Прикамья могут купить живую новогоднюю ель за 173 рубля Приобрести символ Нового года можно в лесничествах Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Жители Пермского края могут сэкономить на приобретении живой новогодней ели. Для этого необходимо обратиться в лесничество.

Страна готовится к Новому году. Главный атрибут праздника — новогодняя ёлка. Зелёную красавицу можно купить в лесничествах.





По данным Минприроды региона, цена ели будет зависеть от высоты и варьировать от 28,89 до 173,34 руб.





Чтобы приобрести живой символ Нового года, пермяки должны заключить договор купли-продажи и получить разрешение на вырубку. Продают ели в ограниченном количестве — не более двух деревьев на семью.





«Новогодние ели разрешено рубить в тех местах, где их в дальнейшем не планируется сохранить. Это линии электропередачи, места рядом с газопроводом или нефтепроводом», — пояснили в Минприроды.





СПРАВКА

Цена за 1 шт. (руб.):

- до 1 м — 28,89

- 1,1-2 м — 57,78

- 2,1-3 м — 86,67

- 3,1-4 м — 115,56

- свыше 4,1 м — 173,34

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