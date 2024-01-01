Александра Пермякова
Жители Прикамья могут купить живую новогоднюю ель за 173 рубля
Приобрести символ Нового года можно в лесничествах
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Жители Пермского края могут сэкономить на приобретении живой новогодней ели. Для этого необходимо обратиться в лесничество.
Страна готовится к Новому году. Главный атрибут праздника — новогодняя ёлка. Зелёную красавицу можно купить в лесничествах.
По данным Минприроды региона, цена ели будет зависеть от высоты и варьировать от 28,89 до 173,34 руб.
Чтобы приобрести живой символ Нового года, пермяки должны заключить договор купли-продажи и получить разрешение на вырубку. Продают ели в ограниченном количестве — не более двух деревьев на семью.
«Новогодние ели разрешено рубить в тех местах, где их в дальнейшем не планируется сохранить. Это линии электропередачи, места рядом с газопроводом или нефтепроводом», — пояснили в Минприроды.
Контакты лесничеств Пермского края, где можно самостоятельно срубить новогоднюю елку, опубликованы на официальном сайте регионального Минприроды.
СПРАВКА
Цена за 1 шт. (руб.):
Цена за 1 шт. (руб.):
- до 1 м — 28,89
- 1,1-2 м — 57,78
- 2,1-3 м — 86,67
- 3,1-4 м — 115,56
- свыше 4,1 м — 173,34
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