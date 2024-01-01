Авиарейс из Перми в Шарм-Эль-Шейх задержали почти на 9 часов Перевозки осуществляет AlMasria Airlines Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 20 декабря из пермского аэропорта в Шарм-Эль-Шейх (Египет) должен был вылететь самолёт авиакомпании AlMasria Airlines, однако рейс задержали на значительное время.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта в Перми, вылет был запланирован на 03:50, но посадка началась лишь в 11:56. Расчётное время вылета — 12:35.

По данным «В курсе.ру», задержка вылета была связана с поздним прибытием воздушного судна из Египта в Пермь.

Напомним, в начале этой недели сообщалось, что в пермском аэропорту вылет в Сургут задерживается на восемь часов. Самолёт должен был вылететь по расписанию в 14:00 местного времени, а позже расчётное время вылета было назначено на 22.10. Причиной задержки стало также позднее прибытие самолёта.

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