Александра Пермякова

Задерживается вылет рейса из Перми в Сургут 

Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна

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Аэропорт Большое Савино

  Игорь Катаев

Вылет из Перми в Сургут задерживается на восемь часов. 

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в пермском аэропорту Большое Савино задержан к вылету рейс ЮТ 206 по маршруту Пермь—Сургут авиакомпании «ЮТэйр».

Самолёт должен был вылететь по расписанию в 14.00 местного времени. Сейчас расчётное время вылета — 22.10. Как объясняют в ведомстве, причина задержки — позднее прибытие самолёта.

Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что правительство Пермского края приняло решение продлить субсидирование авиарейсов между Пермью и Красноярском на 2025 год. Программа полётов по маршруту Пермь—Красноярск—Пермь стартовала второго ноября. Субсидии на эти рейсы предоставляются из бюджетов Красноярского и Пермского краёв (каждый регион компенсирует 35% от стоимости билета). 

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