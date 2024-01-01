Александра Пермякова Задерживается вылет рейса из Перми в Сургут Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Вылет из Перми в Сургут задерживается на восемь часов.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в пермском аэропорту Большое Савино задержан к вылету рейс ЮТ 206 по маршруту Пермь—Сургут авиакомпании «ЮТэйр».

Самолёт должен был вылететь по расписанию в 14.00 местного времени. Сейчас расчётное время вылета — 22.10. Как объясняют в ведомстве, причина задержки — позднее прибытие самолёта.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что правительство Пермского края приняло решение продлить субсидирование авиарейсов между Пермью и Красноярском на 2025 год. Программа полётов по маршруту Пермь—Красноярск—Пермь стартовала второго ноября. Субсидии на эти рейсы предоставляются из бюджетов Красноярского и Пермского краёв (каждый регион компенсирует 35% от стоимости билета). Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.

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