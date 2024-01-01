Под Пермью в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки Поделиться Твитнуть

В пятницу, 20 декабря, около 7:35 на территории Краснокамского городского округа в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь со стороны Нытвы двигался легковой автомобиль марки «Ниссан», которым управлял мужчина 1985 г.р.

По предварительной информации, на 1058 км дороги водитель по ещё не установленной причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес», за рулём которого находился 48-летний водитель.

В результате аварии шофёр легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося, выясняя все обстоятельства инцидента. Госавтоинспекция вновь напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и поддерживать достаточное расстояние между транспортными средствами, а также избегать опасных манёвров.

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