Тропический воздух принесёт в Пермский край сильное потепление Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

После кратковременного периода холода (на северо-западе Пермского края 20 декабря утром было -20˚) в регионе ожидается новое потепление, и оно будет значительным.

Завтра до Прикамья доберётся тропический воздух Средиземноморья, и потеплеет до 0…+1˚, на востоке до -5˚. Прохождение тёплого фронта будет сопровождаться умеренным снегом (вероятны переохлажденные осадки и гололёдные явления) и усилением южного ветра до 12 м/с.

Ночью и утром в воскресенье ожидается пик потепления на большей части края и в Перми, температура воздуха -1…+1˚. Днём незначительно похолодает до -2…-4˚, и возможны кратковременные прояснения. Осадков в этот день не будет, а ветер стихнет.

Очень теплая погода с температурой воздуха -1…-4˚ и со слабым снегом сохранится и в понедельник. В последующие два дня при высокой вероятности прояснений, особенно на юге края, ожидается заметное похолодание, до -8…-13˚, по югу до -15˚.

Начиная с 26 декабря, в Прикамье снова возможно сильное потепление (ожидается температура на 10˚ выше нормы), и оно будет сопровождаться значительными осадками, особенно на востоке края.

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