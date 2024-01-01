В Минфине РФ подготовят изменения по семейной ипотеке после поручения Путина Президент высказался о лимитах в ходе прямой линии Поделиться Твитнуть

Российский Минфин отреагировал на заявление президента Владимира Путина по поводу «Семейной ипотеки» и подготовит изменения после поручения главы государства.

«С учётом поручения президента России по итогам прямой линии Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — сообщается на сайте ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами по семейной ипотеке. Он отметил, что лимитов быть не должно.

В начале декабря эксперты РИА Новости выяснили, сколько жителям российских регионов надо времени, чтобы накопить первоначальный взнос по ипотеке. Сообщалось, что жители Пермского края смогут накопить на первоначальный взнос (1,4 млн руб. — прим. ред.) за три года. С таким показателем регион занял 17-ю строчку в рейтинге субъектов страны.

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