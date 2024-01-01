Коммунальная авария в Перми привела к потопу на улице Плеханова В соцсетях пермяки публикуют видео инцидента Поделиться Твитнуть

Скриншот видео группы ВК "Мой город Пермь"

Вечером 19 декабря на участке улицы Плеханова от шоссе Космонавтов до улицы Грузинская в Перми случился настоящий потоп. Пользователи соцсетей опубликовали видео, на которых запечатлены кадры, как автомобили едут по затопленной улице.

Как сообщают СМИ, причиной стала авария на сетях ООО «Новогор-Прикамье». Представители коммунального оператора пока не прокомментировали ситуацию.

«Была Плеханова, а стала Плесканова» — пишут пермяки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что подобные коммунальные аварии случаются не только в Перми. Например, в октябре на левом водоводе Лысьвы произошёл порыв. В результате на месте аварии образовался потоп. Позже случилась утечка холодного водоснабжения на правом водоводе по проспекту. Тогда без воды остались жители 60 многоквартирных домов, 1,5 тыс. частных домов и четыре социально значимых объекта, включая школы и детский сад.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.