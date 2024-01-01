Дмитрий Губерниев раскритиковал чиновников Чайковского за неубранный снег Ведущий телеканала «Матч ТВ» удивился нечищеным улицам города Поделиться Твитнуть

Спортивный комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, который приехал в Пермский край на соревнования по биатлону, опубликовал в своём telegram-канале пост о ситуации с благоустройством в Чайковском.

По его словам, он был удивлен, когда решил прогуляться по улицам города.

«А дороги здесь вообще не пробовали чистить во дворах? Мэрия Чайковского, ау! Везде так, между прочим, практически. Везде не пройти и не проехать!» — рассказал Губерниев.

Чуть позже телеведущий разместил ещё один пост и сообщил, что на расчистку снежных масс чиновники пригнали большое количество техники.

«Теперь, когда мэрия Чайковского почистила дороги во дворах (реально, куча техники работает) — усиленно готовимся к биатлону!», — написал комментатор.

Отметим, 20 декабря в Чайковском начнётся третий этап Кубка Содружества по биатлону.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе этого года Губерниев уже приезжал в Чайковский на время чемпионата России по биатлону. В своём telegram-канале он пожаловался на воду чёрного цвета, идущую из крана в отеле, где он остановился.

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