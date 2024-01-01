Пермские чиновники решили демонтировать незаконные рекламные объекты Они находятся в центре города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению городских властей в Ленинском районе Перми планируется снести семь незаконно установленных коммерческих проекционных устройств. Все эти объекты расположены по адресам: ул. Куйбышева, 31; Ленина, 60; Сибирская, 19а; Пушкина, 9; Комсомольский проспект, 15в. Соответствующее распоряжение о сносе подписал глава территориального органа Константин Дароватовский.

Работы по принудительному демонтажу, перемещению, а также временному хранению объекта возложена на МКУ «Содержание муниципального имущества».

Напомним, в начале декабря чиновники мэрии отчитались, что принудительно демонтировали пять несанкционированных торговых объектов на территории Перми. В частности, в Кировском районе был ликвидирован павильон на ул. Маршала Рыбалко. В Ленинском районе на ул. Пушкина снесли временную палатку и лоток, в Свердловском районе на ул. Краснополянской демонтировали павильон, а на ул. Старцева убрали шиномонтаж.

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