В Перми демонтировали ещё 5 незаконных торговых объектов Названы адреса Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Муниципальное казённое учреждение «Содержание муниципального имущества» произвело принудительный демонтаж ещё пяти несанкционированных торговых объектов на территории Перми. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений городской администрации

Так, в Кировском районе был ликвидирован павильон на ул. Маршала Рыбалко. В Ленинском районе на ул. Пушкина снесли временную палатку и лоток, в Свердловском районе на ул. Краснополянской демонтировали павильон, а на ул. Старцева убрали шиномонтаж.

В пресс-службе мэрии отметили, что городские власти активно работают над выявлением и устранением самовольно установленных объектов. Регулярные рейды проводят сотрудники районных администраций, также ведётся изучение обращений граждан, что позволяет оперативно реагировать на нарушения.

Ранее в администрации сообщали, что за неделю в ноябре в Перми демонтировали 11 незаконных НТО.

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