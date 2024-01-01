Семья из Пермского края признана самой спортивной в России Церемония награждения победителей конкурса пройдёт в Москве Поделиться Твитнуть

фото предоставлено минспорта Пермского края

Семья Гасиных из Усолья названа победителем первого Всероссийского конкурса «Самая спортивная семья России» в категории «Семейная сборная». Об этом сообщили в минспорта региона.

У Алексея и Анастасии семеро детей: шесть дочерей и один сын. Все они — любители активных путешествий и спортивного туризма, занимаются сапбордингом и сплавами.

Родители начали участвовать в соревнованиях по спортивному туризму ещё в молодости и вдохновили своих детей на это увлечение. Старшие дочки, Анна и Алина, занимают призовые места на городских и краевых состязаниях по спортивному туризму. Младшие изучают азы скалолазания.

Семью Гасиных пригласили в Москву, в Министерство спорта России, для участия в церемонии награждения.

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