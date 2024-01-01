На выплаты медработникам в сёлах Прикамья направят ещё 25 млн рублей

Средства выделило федеральное правительство

Поделиться
врач терапевт поликлиника

  permkrai.ru

Пермский край получит из федерального бюджета дополнительно 25 млн руб. на реализацию программы «Земский доктор/фельдшер». Об этом на заседании правительства РФ 18 декабря сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего субсидии почти на 230 млн направляются 13 регионам.

Программа предполагает выплаты медработникам, согласившимся переехать в глубинку и работать там по специальности: врачи могут получить по 1 млн руб., фельдшеры, акушерки и медсёстры — по 500 тыс.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, Прикамье входит в число регионов-лидеров по реализации программы «Земский доктор/фельдшер»: «Благодаря ей и нашей краевой программе «Медицинские кадры Прикамья» за 4 года в небольшие населённые пункты приехали работать почти 600 медработников. В этом году федеральной программой воспользовались 162 врача и фельдшера. Дополнительное финансирование поможет привлечь ещё больше медработников».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться