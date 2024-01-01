На выплаты медработникам в сёлах Прикамья направят ещё 25 млн рублей Средства выделило федеральное правительство Поделиться Твитнуть

Пермский край получит из федерального бюджета дополнительно 25 млн руб. на реализацию программы «Земский доктор/фельдшер». Об этом на заседании правительства РФ 18 декабря сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего субсидии почти на 230 млн направляются 13 регионам.

Программа предполагает выплаты медработникам, согласившимся переехать в глубинку и работать там по специальности: врачи могут получить по 1 млн руб., фельдшеры, акушерки и медсёстры — по 500 тыс.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, Прикамье входит в число регионов-лидеров по реализации программы «Земский доктор/фельдшер»: «Благодаря ей и нашей краевой программе «Медицинские кадры Прикамья» за 4 года в небольшие населённые пункты приехали работать почти 600 медработников. В этом году федеральной программой воспользовались 162 врача и фельдшера. Дополнительное финансирование поможет привлечь ещё больше медработников».

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