Директора кондитерской фабрики в Перми уклонились от уплаты налогов на 106 млн рублей Дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

В Перми перед судом предстанут директора кондитерской фабрики. Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении руководителей коммерческого предприятия, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствие установило, что с 1 апреля 2016 года по 28 марта 2019 года топ-менеджеры организации, занимающейся производством сладостей, по предварительному сговору уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 106 млн руб. (с учётом штрафов и пеней).

В ходе расследования на имущество и средства обвиняемых был наложен арест на сумму более 52 млн руб. Добровольно директора возместили материальный ущерб более чем на 37 млн руб.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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