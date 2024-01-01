Литр бензина в Прикамье за неделю подорожал на 27 копеек Пермский край остаётся самым дорогим регионом ПФО по этому показателю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 10 по 16 декабря средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 27 коп. и составила 60,77 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 23 коп., до 55,12 руб., бензина марки АИ-95 — на 29 коп., до 59,81 руб., АИ-98 и выше — на 40 коп., до 84,04 руб. Цена литра дизельного топлива выросла на 39 коп., достигнув отметки 70,23 руб.

Пермский край остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по среднему показателю цены на топливо и по стоимости на отдельные марки бензина и ДТ.

В целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 75 российских регионах. Более всего бензин подорожал в Магаданской области и Еврейской автономной области (+0,9%). Снижение цен на бензин автомобильный произошло в республиках Коми (-1%), Тыва (-0,3%) и Севастополе (-0,2%).

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо отслеживается по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах Российской Федерации.

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