Зарина Ситдикова К концу 2027 года все библиотеки столицы Прикамья будут модельными Пермь станет первым городом РФ, где 100% учреждений отремонтируют по новому стандарту Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ближайшие три года все библиотеки Перми будут отремонтированы по модельному стандарту. Об этом 18 декабря во время эфира на радио «Комсомольская правда-Пермь» рассказал глава города Эдуард Соснин.

По словам градоначальника, сейчас из всей сети муниципальных библиотек модельными являются 10. Они расположены в разных районах города. В модернизации нуждаются ещё 29 учреждений.

«Мы себе ставим амбициозную, но достижимую задачу — за ближайшую трёхлетку все оставшиеся 29 библиотек отремонтировать. И мы будем первым городом в России, у которого все абсолютно библиотеки отремонтированы по модельному стандарту. Думаю, это оценят жители города», — сказал Эдуард Соснин.

Мэр Перми отметил, что модельные библиотеки являются центрами культурной и общественной жизни микрорайонов. Благодаря обновлению они стали местом, куда люди приходят не просто взять и сдать книгу, а чтобы с интересом и пользой провести время.

«В библиотеках по модельному стандарту сейчас появляются зоны с настольными играми, где ребята могут в непринуждённой обстановке в помещении с качественным ремонтом поиграть… это сейчас место развития творчества. Практически в каждой библиотеке есть специальные мастерские, где для ребят устраивают различные занятия», — отметил мэр.

Глава города также обратил внимание на внедрение современных технологий при обустройстве модельных библиотек.

«Это когда можно книгу взять и сдать по специальной радиометке, которая сканируется оборудованием», — привёл пример Эдуард Соснин.

Как ранее писал «Новый компаньон», в следующем году в Перми в рамках нового федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» модельными станут детская муниципальная библиотека № 6 им. Виталия Бианки и муниципальная библиотека № 2 им. Н.В. Гоголя.

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