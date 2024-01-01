Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2025 году в Пермском крае откроется четыре новые модельные библиотеки благодаря федеральной поддержке Федеральная субсидия составит 37,44 млн рублей Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в 2025 году четыре библиотеки будут реконструированы по модельному стандарту в рамках нового федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Об этом Министерство культуры Российской Федерации проинформировало губернатора Прикамья Дмитрия Махонина специальным письмом.

По итогам федерального конкурса на создание модельных библиотек Пермскому краю планируется выделение 37,44 млн руб. из федерального бюджета на переоснащение четырёх библиотек:

— Верещагинской центральной библиотеки;

— Детской муниципальной библиотеки № 6 им. Виталия Бианки в Перми;

— Муниципальной библиотеки № 2 им. Николая Васильевича Гоголя в Перми;

— Неволинская библиотека им. Флорентия Фёдоровича Павленкова Кунгурской централизованной библиотечной системы.

Все проекты модельных библиотек утверждаются в результате тщательного отбора. Непременным условием выделения федеральной субсидии является обязательство регионального софинансирования.

Министерство культуры Пермского края активно участвует в национальных и федеральных проектах. Так, в завершающемся году были преобразованы по модельному стандарту библиотеки в Елово, Добрянке, Частых, Чусовом и Перми. Ежегодно появляются и библиотеки, преобразованные на средства регионального и муниципального бюджетов без участия федеральных субсидий. Обеспечение равного доступа к ценностям культуры независимо от места проживания людей является приоритетом культурной политики Пермского края.

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