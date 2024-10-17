Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Искусство — для всех В Пермском крае активно реализуются программы национального проекта «Культура» Поделиться Твитнуть

«Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Прикамья, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Пермского края», — так обозначила приоритеты культурной политики в регионе министр культуры Пермского края Алла Платонова, выступая с докладом на заседании краевого Законодательного собрания 15 октября нынешнего года.

Важнейшее подспорье в этом — программы национального проекта «Культура».

Виртуальные концертные залы

Виртуальный концертный зал (ВКЗ) — это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов. Проект социальный: жители небольших населённых пунктов Пермского края посещают все онлайн-показы бесплатно. ВКЗ начали работу в Пермской филармонии ещё в 2014 году, это были первые в России залы сети, которая в этом году отмечает десятилетие.

8 октября открылись три новых зала — в Чусовом, в Куеде и в Уинском. Первым концертом, который увидели их зрители, стало выступление Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, которое состоялось в Большом зале Пермской филармонии на открытии Международного фестиваля органной музыки.

В самое ближайшее время в Пермском крае откроется ещё один виртуальный концертный зал — в посёлке Тюлькино Соликамского городского округа, и уже до конца октября таких залов в Прикамье станет 50.

В 2025 году ожидается открытие ещё трёх ВКЗ: в детской музыкальной школе в Кизеле, в доме культуры в Ныробе и в сельском доме культуры в селе Большой Гондыр Куединского муниципального округа.

Обновление музеев

Восемь муниципальных музеев в Пермском крае в 2024 году благодаря участию в национальном проекте «Культура» получили возможность приобрести новое оборудование. Федеральное финансирование получили Александровский, Верещагинский, Гайнский, Кочёвский, Очёрский, Чердынский, Чусовской и Суксунский музеи.

Так, Чусовской музей смог значительно обновить материально-техническую базу: появились 40 современных светильников, 16 удобных шкафов для хранения экспонатов и 11 стильных витрин.

Чердынский краеведческий музей имени А. С. Пушкина, отмечающий в этом году 125-летие, активно внедряет цифровые технологии: в этом году был создан удобный сайт, где теперь можно купить билет без очередей, а также установлены новые терминалы по продаже билетов.

Гайнский краеведческий музей им. А. Я. Созонова, культурный центр самого северного района Пермского края с богатым историческим наследием, приобрёл выставочное оборудование для демонстрации коллекции древнерусского искусства.

Обновился и Суксунский историко-краеведческий музей. Было закуплено экспозиционно-выставочное оборудование для мемориальной комнаты семьи купцов-пароходчиков Каменских — новые витрины и рамки для фотографий.

В Верещагинском музейно-культурном центре обновились и экспозиция, и хранилище коллекции, и офисы сотрудников, и фойе. Здесь было приобретено оборудование на сумму более 4 млн руб., благодаря чему культурный центр получил множество новых возможностей.

В Очёрском краеведческом музее благодаря федеральному финансированию появились аудиогиды, комплекс виртуальной реальности, новые витрины, световое оформление выставок, звукоусиливающая аппаратура, гигрометры.

Дополнительное образование и творческое воспитание

Воспитание талантливых детей — одна из важнейших тем национального проекта «Культура».

Благодаря федеральной поддержке в 2024 году 10 школ искусств в Пермском крае закупили музыкальные инструменты, а в Губахинской детской школе искусств идёт ремонт.

Каждый год учащиеся детских музыкальных и художественных школ, детских школ искусств Прикамья принимают участие в экскурсионных поездках.

Новая ступень в развитии системы творческого образования — школы креативных индустрий. К началу 2024 года 71 такая школа была открыта в 53 регионах России. В нынешнем году к ним присоединилась Пермь: школы креативных индустрий открылись в Пермском музыкальном колледже и в Детской музыкальной школе №6 «Классика». В 2025 году в Пермском крае появится ещё одна — в Детской школе искусств имени Раисы Николаевны Розен в Кунгуре.

Модельные библиотеки

Детская библиотека в селе Елово в нынешнем году была преобразована по модельному стандарту национального проекта «Культура». Благодаря финансированию из бюджета Пермского края в здании библиотеки был выполнен ремонт, приобретены интерактивная панель, планшет, умный глобус, принтер, проектор и другое оборудование, а также мебель. Пополнился библиотечный фонд — более 600 новых книг заняли своё место на полках. Стоимость реализации проекта — 5 млн руб.

В 2024 году по модельному стандарту были преобразованы также библиотеки в Перми, Частых, Чусовом. На завершающем этапе ремонт в Добрянской детской библиотеке.

Досуговые учреждения

Там же, в Елово, была капитально отремонтирована кровля в культурно-досуговом центре. Благодаря участию учреждения в нацио­нальном проекте «Культура» на ремонт были выделены средства из федерального, краевого и местного бюджетов. 18 сентября состоялось торжественное открытие обновлённого КДЦ.

Завершается ремонт ещё одного очага культуры — Черновского сельского клуба в Соликамском городском округе.

Автоклубы

В нынешнем году в Пермском округе появился автоклуб, приобретённый благодаря нацио­нальному проекту «Культура», — уже восьмой в Пермском крае. Специализированный автобус оборудован сценой-трансформером, укомплектован спутниковой связью, видеопроектором, световой и звуковой аппаратурой. Такая машина, оборудованная на базе отечественного «ГАЗа», проберётся в любую деревню.

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Федеральные средства в рамках нацпроекта «Культура» распределяются на конкурсной основе. Для победы в конкурсе важно, чтобы в решениях задач национального проекта была весомая региональная составляющая, и в Пермском крае она есть. Здесь в достижение приоритетных целей культурной политики вкладываются все уровни бюджета: и федеральный, и региональный, и муниципальные.

Недаром министр культуры РФ Ольга Любимова совсем недавно, в середине сентября, отметила Пермский край и написала в своём телеграм-канале: «Поблагодарила региональных министров за совместную плодотворную работу и рассказала об основных задачах до конца года. Также выделила регионы — лидеры по кассовому исполнению нацпроекта «Культура». Ими стали Пермский край, Ярославская область, Республика Адыгея, Смоленская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и город Байконур».

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