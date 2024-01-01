Зарина Ситдикова В Пермском театре оперы и балета пройдут плановые пожарно-тактические учения Сотрудники МЧС отработают свои действия по тушению условного возгорания Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского предупредил жителей города о том, что утром 19 декабря в учреждении пройдут плановые пожарно-тактические учения. Об этом было сказано в публикации в telegram-канале театра.

«Дорогие зрители и жители города! Если завтра утром вы заметите у театра много пожарных машин, пожалуйста, не беспокойтесь. В нашем театре пройдут плановые учения по пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что организатором учений выступит Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

Как писал «Новый компаньон», в марте этого года в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании пермского театра оперы и балета. К месту вызова выехали пожарные расчёты. Позже выяснилось, что на пятом этаже произошло короткое замыкание электросветильника. К возгоранию это не привело, но из здания было эвакуировано 60 человек, включая детей. В результате инцидента никто не пострадал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.